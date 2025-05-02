İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2025 Cuma / 5 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5527
  • EURO
    43,7954
  • ALTIN
    4030.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin çalışmalarına devam etti
Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin çalışmalarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 15:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin çalışmalarına devam etti
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla başladığı belirtildi.

Dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.