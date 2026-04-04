6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
  • Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı
Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

AA4 Nisan 2026 Cumartesi 23:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın devamında pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktaladı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı bu antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Süper Lig'de zirve yarışını ilgilendiren zorlu derbide Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

