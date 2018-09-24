Fenerbahçe Beşiktaş özet goller SSL 6.Hafta FB BJK maç özeti gol pozisyonları

Süper Lig’de dev derbi Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti önemli anları futbol severler tarafından araştırılıyor. Ligin 6.haftasında oynanan FB BJK derbisi özeti nefes kesen dakikalara sahne oldu. Peki, Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti izleme yolları neler? Dev derbide ilk gol sesi çıktı. Maçın ilk yarısında Ryan Babel’in uzaktan çektiği muhteşem şutta kaleci Harun çaresiz kaldı ve Beşiktaş zorlu deplasmanda öne geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'la oynadıkları derbi maçın ilk 11'inde son karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

4.dakikada Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal'ın pasında bir anda ceza sahasının hemen önünde topla buluştu. Maçın hakemi Fırat Aydınus, oyunu durdurdu ve ofsaytı işaret etti.

7’de maçtaki ilk şut Slimani'den geldi. Ceza sahasının önünde topla buluşan Slimani, kalesinde iyi yer tutan Karius'a takıldı.

15.dakikada ceza sahasında dar açıda topla buluşan Slimani, kaleye sert bir şut gönderdi. Karius, Slimani'nin şutunu yumrukladı ve uzaklaştırdı. Sarı lacivertlilerin sağ kanattan yaptığı ortada Aatif, ceza sahasında bomboş durumda bir kafa vuruşu gerçekleştirdi ancak Karius'a takıldı.

26’da hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta kanat değiştiren Quaresma, sol kanatta topla buluştu. Quaresma'nın sağına çekerek yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

28.dakikada Benzia'nın kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu ceza sahasının dışına uzaklaştırdı. Hasan Ali'nin ceza sahası dışından sert şutunu Karius kontrol etti.

34’te Hasan Ali'nin pasında topu önünde bulan Ayew, ceza sahasına girerken sert vurdu ancak isabeti sağlayamadı.

35.dakikada ceza sahasının önünde topla buluşan Hasan Ali, kaleye çok sert vurdu ancak üst direğe takıldı.

40.dakikada ceza sahasının önünde topu önüne alan Babel, Mehmet Topal'dan sıyrıldı sağına çekti ve çok uzaklardan mükemmel bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. Beşitaş, Fenerbahçe karşısında deplasmanda 1-0 önde.

44’te Gökhan Gönül'ün pasında şut şansı yakalayan Lens, kaleye göndermek istediği şutunda Reyes'e takıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'la oynadıkları derbi maçın ilk 11'inde son karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cocu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildikleri maçın ilk 11'inden 4 ismi değiştirdi.

Hollandalı teknik adam, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Alper Potuk ve Michael Frey'in yerine derbide Hasan Ali Kaldırım, Jailson Marques Siqueira, Andre Ayew ve Islam Slimani'ye şans tanıdı.

Kalede Harun Tekin'le başlayan Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Diego Reyes ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Savunmanın önünde Mehmet Topal, Jailson yer alırken, kanatlarda Chahechouhe ile Ayew forma giydi. Santrfor arkasında Yassine Benzia'ya görev veren Cocu, ileri uçta ise Slimani'yi oynattı.

- Skrtel yetişmedi, Hasan Ali sahada

Fenerbahçe'de durumu belirsiz olan sakat futbolculardan bir iyi bir de kötü haber geldi.

Dinamo Zagreb maçı öncesi sakatlanan Slovak stoper Martin Skrtel, derbiye yetişemedi. Milli takım arasından sakat dönen ve Atiker Konyaspor ile Dinamo Zagreb maçlarını kaçıran Hasan Ali Kaldırım ise iyileşerek formayı İsmail Köybaşı'ndan geri aldı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Tolga Ciğerci de derbi kadrosunda bulunmadı. Teknik direktör Phillip Cocu, Roberto Soldado ve Nabil Dirar'ı ise maç kadrosuna dahil etmedi.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Volkan Demirel, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Frey, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena ve Yiğithan Güveli oturdu.

- Şenol Güneş'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Maç başlamadan Güneş'e küfürlü tezahüratlar yapan taraftarlar, siyah-beyazlıların teknik direktörü sahaya çıkınca da protestosunu sürdürdü.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş forması giyen eski futbolcuları Caner Erkin aleyhine de tezahüratlar yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar da hem Şenol Güneş'e hem de Caner Erkin'e tezahüratlarla destek verdi.

- Koreografi sergilendi

Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi koreografi sergiledi.

Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, seremoni sırasında hazırladıkları görsel şovu gerçekleştirdi.

Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografi şovda, "Dalgalandıkça göklerde sevdan bitmez gönüllerde." yazısının yanında, Fenerbahçeli bir taraftarı simgeleyen dev bir pankart yer aldı.

- Ali Koç ve Cocu'nun ilk heyecanı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile teknik direktörü Phillip Cocu, görevlerindeki ilk derbi heyecanlarını yaşadı.

Sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı seçilen Ali Koç, bu görevdeyken ilk derbi heyecanını Beşiktaş karşısında tattı.

Sezon başı Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu da Türkiye'deki ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi.

Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkan 6 futbolcu da Fenerbahçe formasıyla ilk derbi maçlarına çıktı. Yeni transferler Harun Tekin, Reyes, Jailson, Ayew, Benzia ve Slimani, bu heyecanı yaşayan sarı-lacivertli futbolcular oldu.

- Appiah ve Lugano derbide

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Stephen Appiah ile Diego Lugano, derbi maçı tribünden takip etti.

Sarı-lacivertli formayı 2005-2008'de giyen Appiah ile 2006-2011 arası terleten Lugano, derbi öncesi İstanbul'a geldi. Birlikte Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan ikili, kulüp başkanı Ali Koç'la da bir araya geldi.

Taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Appiah ve Lugano, derbiyi de izledi. İki isme maçtan önce, fotoğrafları ile Fenerbahçe logosunun birlikte yer aldığı resim takdim edildi.

- Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı, derbide top toplayıcı

Fenerbahçe'nin geleceğin yıldız adaylarından gösterilen 15 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, derbide top toplayıcı olarak görev yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün geçen ay profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk, derbide top toplayıcı göreviyle saha kenarında yer aldı.

- EURO 2024 için birlik mesajı

Fenerbahçeli ve Beşliktaşlı futbolcular, maçtan önce Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı için birliktelik mesajı verdi.

İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra futbolcular ve hakemler, "Share together (Birlikte paylaşalım)" yazısının önünde fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, maçta hakem formalarını sırtında, futbolcu formalarının ise kolunda EURO 2024 adaylık logosunun olması dikkati çekti.