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Spor

Fenerbahçe Beşiktaş'ı farklı geçti: Seriye denge geldi!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ikinci maçında Beşiktaş'ı 93-68 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirirken, üçüncü maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

IHA15 Haziran 2026 Pazartesi 22:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beşiktaş'ı farklı geçti: Seriye denge geldi!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş'ı 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Ezeli rakipler arasında oynanan final serisi 2. maçını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı birlikte izledi. Serinin 3. maçı 17 Haziran Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe: Nicolo Melli 12, Talen Horton Tucker 16, Tarık Biberovic 10, Devon Hall 4, Khem Birch 5, Onuralp Bitim 11, Wade Baldwin 17, Mikael Jantunen 11, Nando De Colo 4, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Jonah Mathews 8, Devon Dotson 7, Sertaç Şanlı 9, Anthony Brown 17, Matt Thomas 7, Vitto Brown 12, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 2, Conor Morgan 2, Canberk Kuş

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 23-18

Devre: 50-37

3. Periyot: 72-51

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