6 Temmuz 2021 Salı 12:00 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 12:00

Beşiktaş'ın genç yıldızı Şehmus Hazer'in Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu'yla yemekte bir araya gelerek yaptığı transfer görüşmesi gündeme oturdu.

GİZLİ GÖRÜŞME FOTOĞRAFLANDI

Siyah beyazlı formayla bu sezon 33 maçta görev alan ve performansıyla A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri kadrosunda yer alan Şehmus Hazer'in sarı lacivertli yöneticiyle yemek yediği görüntüler ortalığı karıştırdı.

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİYLE YEMEK YEDİ

Anadolu Efes ile Fenerbahçe'yi transferde karşı karşıya getiren milli yıldız, Fenerbahçe'nin Basketbol Şubesi'nden sorumlu Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ile birlikte bugün Anadolu yakasında lüks bir restoranda yemek yedi.

Şehmus Hazer'in, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Anadolu Efes tarafından da istendiği ve genç oyuncu için siyah beyazlı kulüple bonservis pazarlığı yapıldığı haberleri gündeme gelmişti.

BEŞİKTAŞ'IN HABERİ YOKMUŞ!

Beşiktaş kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Şehmus Hazer'in, Komsuoğlu ile yaptığı görüşmeden Beşiktaş yönetiminin haberinin olmadığı ortaya çıktı.

"TARAFTARLARIMIZ GÖNLÜNÜ FERAH TUTSUN"

Beşiktaş Basketboldan Sorumlu yöneticisi Umut Şenol açıklamasında "Beşiktaş basketbolda hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun." diye konuştu.

ANADOLU EFES 700, FENERBAHÇE 600 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ

Anadolu Efes'in Şehmus Hazer için Beşiktaş'a 700 bin dolar, Fenerbahçe Beko'nun ise ise 600 bin dolar bonservis bütçesi ayırdığı iddia ediliyordu.

Bu gelişme sonrası Şehmus Hazer'in yeni adresi de merak konusu oldu.