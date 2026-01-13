İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1708
  • EURO
    50,3993
  • ALTIN
    6362.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı maçına hazır
Spor

Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA13 Ocak 2026 Salı 14:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı maçına hazır
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında yarın Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, dar alanda pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski uçakların yerini alacak: KF-21 için kritik gelişme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.