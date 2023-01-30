Fenerbahçe, ara transfer döneminde 3. imzayı Emre Demir'e attırmaya hazırlanıyor. Emre Demir, imza için İstanbul'a geldi.

Kayserispor altyapısından yetişen genç yetenek, Barcelona'ya transfer olarak adından söz ettirmişti. Ancak İspanyol devinde tutunamayan ve yeni kulüp arayışına başlayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Sarı-Lacivertliler devreye girmişti.

Emre'nin menajeri Ahmet Bulut, genç yıldızın sözleşmesini feshetmek için Barcelona ile her konuda anlaşmaya vardı.

Genç oyuncu, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için saat 17.30 sularında İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Oosterwolde gibi Emre Demir ile de 4.5 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.