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Spor

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Onur Bulut için anlaşmaya varıldı

Süper Lig ekibi Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

AA31 Ocak 2023 Salı 21:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Onur Bulut için anlaşmaya varıldı
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Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Bulut'un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurgulayan Koç, "Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek." dedi.

Onur Bulut, bu sezon Kayserispor formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve 3 gol, 4 asistle skora etki etti.

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