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  • Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Sinan Gümüş'ten 3 yıllık imza
Spor

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Sinan Gümüş'ten 3 yıllık imza

Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Fenerbahçe şimdi de Sinan Gümüş'ün transferini bitirdi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:05 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:05
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Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen ve Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ü kadrosuna katan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı Lacivertli ekip, Antalyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray ile Trabzonspor'un da listesinde yer alan Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.

TRT Spor'un son dakika haberine göre; 26 yaşındaki futbolcu, Sarı Lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 2014-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve 5 yıllık maceranın ardından Genoa’ya giden Sinan, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağından kalmıştı. Devre arası geldiği Antalyaspor'da yeniden doğan 26 yaşındaki hücumcu, çıktığı 9 lig maçında 5 gol, 1 asistlik bir performans sergilemişti.

Genoa ile sözleşmesini feshedecek olan Sinan, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak'ın ardından Fenerbahçe'nin 5. transferi olacak.

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