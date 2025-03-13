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Spor

Fenerbahçe bir üst tura nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk olacak. İlk maçta 3-1 sahadan mağlup ayrılan sarı lacivertli ekip bu maçta sahadan galip ayrılmak ve bir üst tura yükselmek için büyük bir mücadele ortaya koyacak. İşte Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri...

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 13:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe bir üst tura nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers'a konuk olacak.

Kadıköy'de ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe için tur ihtimalleri şöyle:

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Rangers-Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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