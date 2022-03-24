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Spor

Fenerbahçe, Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Fenerbahçe Safiport, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Nesibe Aydın'ı 74-66 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

24 Mart 2022 Perşembe 19:39 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 19:39
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Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında, Nesibe Aydın'ı 74-66 yenen Fenerbahçe Safiport, finale yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, 19.30'da başlayacak OGM Ormanspor - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşılaşmasının galibi olacak.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil Güngör

NESİBE AYDIN: Thomas 12, Nacickaite 16, Meltem Yıldızhan 6, Harika Gözde Eldaş 6, Coates 16, Snytsina 2, Merve Uygül 2, Hülya Çoklar Asarcıklı 6

FENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 14, Olcay Çakır Turgut 8, Williams 9, Tuğçe Canıtez 3, McBride 28, Manolya Kurtulmuş, Şerife Alperi Onar 3, Hartley 9

1. PERİYOT: 21-20

DEVRE: 33-37

3. PERİYOT: 46- 64

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.43 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport), 39.10 Coates (Nesibe Aydın)

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