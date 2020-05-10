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Spor

Fenerbahçe Bjelica ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile kısa süre içinde üç yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.

10 Mayıs 2020 Pazar 09:35 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 09:38
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Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından dün İtalya’dan bir iddia ortaya atıldı. ‘tuttomercato.web’ sitesi, Sarı-Lacivertliler’in 48 yaşındaki çalıştırıcı ile kısa süre içinde sözleşme imzalayacağını duyurdu ve “Türk kulübü Fenerbahçe yeni bir başlangıç için Hırvat teknik adama üç yıllık bir anlaşma teklif etti. İmzalar yakında atılacak” ifadelerine yer verdi.

YÖNETİM ACELE ETMEYECEK

Şili basını da Fenerbahçe’nin yeni teknik adamının Manuel Pellegrini olacağını iddia etmişti. Başkan Ali Koç ve yönetiminin listesinde bu iki teknik adamın dışında alternatif isimlerin de bulunduğu biliniyor… Sarı-Lacivertiler, son iki yılda yaşanan teknik adam problemleri nedeniyle acele etmeyecek.

Akşam

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