25 Nisan 2020 Cumartesi 09:16 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 09:23

Gün geçmiyor ki Fenerbahçe için başka bir teknik adamın ismi ortaya atılmasın. Son iddia Hırvatistan'dan geldi. Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör Nenad Bjelica ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Başarılı olmasına rağmen D.Zagreb ile yollarını ayıran Bjelica, F.Bahçe'yi ima eden açıklamalar yaptı.

REKABETÇİ BİR LİG İSTİYOR

Başkan Ali Koç'un bizzat ilgilendiği isimler arasında olduğu dile getirilen Hırvat teknik adam, ülkesinde basına geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Birçok kulüpten teklif aldım. Başta reddettim. Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp" ifadelerini kullandı. Bu sözler, "Fenerbahçe'ye mi gidiyor?" diye yorumlandı.

SON 2 YILIN ŞAMPİYONU

Hırvatistan basını, Nenad Bjelica'nın açıklamaları sonrası başarılı çalıştırıcının Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin daha güçlü olduğu yönünde yorumlar yapmaya başladı. Kanarya'nın ilgilendiği 48 yaşındaki teknik adam kariyerinde toplam 371 resmi müsabakaya çıktı. Bu dönemde Nenad Bjelica, 182 galibiyet, 93 beraberlik ve 96 mağlubiyet elde etti. Nenad Bjelica, son takımı Dinamo Zagreb'i 2017-18 ve 2018-19'da şampiyonluğa ulaştırmıştı.(Fotomaç)