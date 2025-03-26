Fenerbahçe, Bodrum FK hazırlığında! Edin Dzeko maske ile sahada

Fenerbahçe, cuma günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 29. hafta maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İDMANDA NELER YAŞANDI?

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

EDIN DZEKO, MASKE İLE!

Öte yandan Milli Takım'da burnu kırılan Edin Dzeko, maske ile antrenmanda yer aldı.