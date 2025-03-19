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Spor

Fenerbahçe, Bodrum FK maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, liglere verilen milli arada Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 18:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Bodrum FK maçına hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam etti.

Futbolcular günü dar alanda hücum varyasyonlarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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