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Fenerbahçe, Bologno'dan Paraguaylı golcü Federico Santander'i kiralamak üzere

Bologna’dan Paraguaylı golcü Federico Santander için temaslar başladı. Geçen sezon 6.5 milyon euroya alınan 28 yaşındaki santrforun, Fener’e kiralık olarak gelebileceği aktarıldı.

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SAVUNMA bölgesi için çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, bir yandan da gol bölgesi için uğraşıyor. Geleceği tartışılan Michael Frey, net forvet olmayan tecrübesiz Allahyar dışında eldeki tek golcü Vedat Muriqi olarak gözüküyor. Bu sebeple ekonomik şartlar da düşünülerek Bologna’dan Federico Santander gündeme alındı. İtalyan medyasında, geçen sezon 6.5 milyon euroya alınan Paraguaylı forvetin, kiralık olarak ayrılabileceği bilgisi paylaşıldı.

DANİMARKA’DA PATLAMA YAPTI

Bologna, geçtiğimiz sezon 6.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Paraguaylı’dan zarar etmek istemiyor. Geçen sezon 32 lig maçında 8 gol attı, 3 asist yaptı. 1.87 boyundaki forvet, 2015’te 3 milyon euroya girdiği Kopenhag kapısından, 2018’de 6.5 milyon euro bedelle çıkışını yaptı. Kopenhag’da çıktığı toplam 48 resmi karşılaşmada 48 kez fi leleri sarstı, 16 kez de gol pası verdi. Santander, fi ziksel olarak da kuvvetli, sakatlık problemi olmayan bir oyuncu.

(Akşam)

Feci kaza saniye saniye kamerada

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