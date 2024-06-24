Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız futbolcu için dünya devleriyle yarış

Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Orta sahaya takviye yapmayı düşünen Sarı-Lacivertliler, İtalya'da Udinese forması giyen Lazar Samardzic'i gözüne kestirdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Çizme basını, Mourinho'nun istediği oyuncu için Udinese'nin 25 milyon euro bonservis geliri hedeflediğini yazdı. 22 yaşındaki futbolcu için Lazio ve Juventus da devrede.

Geçen sezon başında Inter'e, ara transfer döneminde ise Napoli'ye gitmeye hazırlanan Samardzic, görüşmelerin son anda tıkanmasıyla takımda kalmıştı.

34 MAÇTA FORMA GİYDİ

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Samardzic, geride kalan sezonda 34 karşılaşmaya çıktı. 2 bin 390 dakika süre alan genç orta saha 6 gol, 2 asistle takımına katkı sağladı.

Şu anda Sırbistan Milli Takımı formasıyla EURO 2024'te mücadele eden yıldız oyuncu, geleceğiyle ilgili kararını bu turnuvadan sonra karar verecek.

Almanya'da doğan ve BSV Grün-Weib Neukölln'ün altyapısında top koşturmaya başlayan Lazar Samardzic, Hertha Berlin'in alt yaş kategorilerinde forma giydi. 2020-21 sezonu başında 500 bin euro bedelle Leipzig'e gitti. Sonraki sezon ise 3 milyon euro bonservisle Udinese'ye imza attı.