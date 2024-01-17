Ara transferde Rade Krunic'i renklerine bağlayarak orta sahada savunma yönü ağır basan oyuncu rotasyonunu zenginleştiren Fenerbahçe'nin milli yıldızına teklif geldi. L'Equipe'in haberine göre Krunic transferinde F.Bahçe'ye yenilen Lyon, 24 yaşındaki İsmail Yüksek için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı. Fransız ekibinin 8 milyon euro nakit + 4 milyon euro taksit şeklinde yaptığı teklif; Kanarya cephesinde kabul görmedi. Bunun üzerine Lyon, 4 milyon euroluk taksit kısmında bir artışa gitti ancak F.Bahçe, teklifin 8 milyon euroluk nakit kısmının iyileştirilmesini istediğini iletti

STUTTGART PUSUYA YATTI



Öte yandan genç orta sahanın tek talibi Lyon değil. Alman ekibi Stuttgart da Fenerbahçe ve Lyon arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor. Süreci adım adım izleyen Almanlar da iki kulüp arasındaki görüşmelerin gidişatına bağlı olarak resmi bir teklifle sarı lacivertlilerin kapısını çalmanın hesaplarını yapıyor. İki kulübün de İsmail Yüksek ile ilgili en büyük kaygısı, milli futbolcunun EURO 2024'te Türkiye forması ile üstün bir performans göstererek piyasa değerini artırma ihtimali... Fenerbahçe ise 15 milyon euronun altındaki tekliflere kapalı.

DEĞERİNİ 185'E KATLADI

Fenerbahçe'ye 2020-21 sezonunda Gölcükspor'dan yalnızca 65 bin euro karşılığında transfer edilen İsmail Yüksek; bahsi geçen 8+4 şeklinde 12 milyon euroluk bedele transfer olsa dahi sarı lacivertlilere katıldığı paranın yaklaşık 185 katını kazandırmış olacak. Kanarya'ya transferinden itibaren Balıkesir; Adana Demir ve Bursa'ya kiralanan İsmail, geçen sezon formayı kaptı. 24 yaşındaki milli futbolcu, F.Bahçe'de çıktığı 61 maçta 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlarken; 3 kez de 2'nci sarı karttan kızararak oyun dışı kaldı