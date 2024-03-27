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Spor

Fenerbahçe bonservisini alıyor! Çağlar Söyüncü için masaya oturulacak

Fenerbahçe ara transfer döneminde 2 milyon euro karşılığında 6 ay için kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almayı planlıyor. Sarı lacivertli ekip, Atletico Madrid'in satışı için 15 milyon euro istediği Çağlar için masaya oturacak ve pazarlık yapacak. İşte detaylar...

Sabah27 Mart 2024 Çarşamba 09:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe bonservisini alıyor! Çağlar Söyüncü için masaya oturulacak
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Fenerbahçe yönetimi, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'yü bonservisi ile almak için Atletico Madrid ile masaya oturacak. 2 milyon euro karşılığında 6 ay için alınan stoperi, İspanyol kulübü 15 milyon euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Türkiye'de tekrardan yaşamaktan ve yakın arkadaşları Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci gibi isimlerle büyük keyif aldığını çevresine belirten Çağlar, İstanbul'da kalmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi de başarılı stoperi önümüzdeki sezonda takıma kazandırmanın planlarını yapıyor.

MASAYA OTURULACAK

Bu doğrultuda Fenerbahçe, Atletico Madrid ile bonservis pazarlığı konusunda yakın zamanda masaya oturacak.

SEZON PERFORMANSI

Sarı-lacivertli formayla 7 maça çıkan Çağlar Söyüncü, takımına 1 asistlik katkı yaptı.

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