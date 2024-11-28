Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri'nin adı bir süredir Al-Nassr ile anılıyor.

Suudi temsilcisinin En-Nesyri için Fenerbahçe'ye son olarak 34 milyon euroluk teklif yaptığı ancak sarı-lacivertlilerin bunu reddettiği belirtilmişti.

Öte yandan Fas kaynaklı Aabbir adlı site, En-Nesyri için Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservise dair sürpriz bir haber geçti.

Buna göre sarı-lacivertliler En-Nesyri için 50 milyon euronun altındaki tüm teklifleri reddedecek.

Fenerbahçe 27 yaşındaki forveti yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Faslı forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan En-Nesyri 5 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.



