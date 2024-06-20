Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon performansıyla beğeni toplayan isimlerden biri de Jayden Oosterwolde olmuştu. Sarı-lacivertlilerin İngiltere ve İtalya'dan talipleri olan Jayden Oosterwolde için beklediği rakam belli oldu.

JAYDEN OOSTERWOLDE'NİN TALİPLERİ ÇOK

2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Jayden Oosterwolde, geçtiğimiz sezon performansıyla büyük beğeni topladı. Özellikle İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'dan Hollandalı oyuncuya talipler var.

FENERBAHÇE RAKAMI BELİRLEDİ

Talipleri artan Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe'de karar verildi. Sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncu için en az 25 milyon euro istiyor. Bu rakamın altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Jayden Oosterwolde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı ve bu karşılaşmaların 34'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3164 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Hollandalı sol bek, 2 golle skora etki etti.