10 Aralık 2025 Çarşamba
Fenerbahçe, Brann maçına hazır

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Brann ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 13:02 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmanın gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Nelson Semedo katılmazken, Çağlar Söyüncü bireysel çalışma gerçekleştirdi. Marco Asensio ise hafif ağrılarından dolayı antrenmanda yer almadı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Norveç'in Bergen kentine hareket edecek.

