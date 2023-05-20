Fenerbahçe'nin devre arasında Braga'ya kiraladığı yıldız oyuncusu Bruma, gösterdiği performans ile büyük takımların dikkatini çekiyor. Fenerbahçe'nin satmak istediği oyuncu için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

PORTO, BRUMA'YI İSTİYOR

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, gelecek sezon yapılanmasında yıldız oyuncuyu görmek istiyor. Başarılı oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı öğrenildi.

PORTO'DAN FENERBAHÇE'YE RESMİ TEKLİF

Portekiz ekibinin Bruma için Fenerbahçe'ye 7.5 milyon euroluk bir resmi teklifte bulunduğu ve Fenerbahçe'nin bu teklifi değerlendireceği öğrenildi.

BRUMA'NIN BRAGA PERFORMANSI

Yıldız oyuncu bu sezon Braga ile tüm kulvarlarda 18 kez forma giydi. Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda toplamda 4 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.