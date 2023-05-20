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Spor

Fenerbahçe Bruma'dan kurtuluyor! Yeni adresi sonunda belli oldu

Fenerbahçe'nin devre arasında Portekiz ekibi Braga'ya kiraladığı Bruma, yeni takımında gösterdiği performansla taraftarının sevgilisi oldu. Dikkatleri üzerine çeken Portekizli yıldız için Avrupa devi, Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe Bruma'dan kurtuluyor! Yeni adresi sonunda belli oldu
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Fenerbahçe'nin devre arasında Braga'ya kiraladığı yıldız oyuncusu Bruma, gösterdiği performans ile büyük takımların dikkatini çekiyor. Fenerbahçe'nin satmak istediği oyuncu için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

PORTO, BRUMA'YI İSTİYOR

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, gelecek sezon yapılanmasında yıldız oyuncuyu görmek istiyor. Başarılı oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı öğrenildi.

PORTO'DAN FENERBAHÇE'YE RESMİ TEKLİF

Portekiz ekibinin Bruma için Fenerbahçe'ye 7.5 milyon euroluk bir resmi teklifte bulunduğu ve Fenerbahçe'nin bu teklifi değerlendireceği öğrenildi.

BRUMA'NIN BRAGA PERFORMANSI

Yıldız oyuncu bu sezon Braga ile tüm kulvarlarda 18 kez forma giydi. Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda toplamda 4 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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