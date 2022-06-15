Fenerbahçe, Bruma'yı kiraladığını duyurdu!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'yla kiralama konusunda PSV ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.

GEÇEN SEZON 46 MAÇ

Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.

Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euroya RB Leipzig'e gönderilmişti.