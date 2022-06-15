İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2022 Çarşamba / 16 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2626
  • EURO
    18,0158
  • ALTIN
    1003.35
  • BIST100
    2508.91
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Bruma'yı kiraladığını duyurdu!
Spor

Fenerbahçe, Bruma'yı kiraladığını duyurdu!

Fenerbahçe, Bruma'nın kiralanması için PSV'yle anlaşma sağlandığını açıkladı. Bruma, Fenerbahçe'yle görüşmek üzere İstanbul'a gelecek.

15 Haziran 2022 Çarşamba 00:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'yla kiralama konusunda PSV ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.

GEÇEN SEZON 46 MAÇ

Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.

Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euroya RB Leipzig'e gönderilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.