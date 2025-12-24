İSTANBUL 14°C / 10°C
Fenerbahçe, bu sezon evinde ilk kez mağlup

Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe, bu sezon evinde ilk kez mağlup
Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıktı. Kanarya, bu süreçte 9 galibiyet alırken, 4 beraberlik elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da iç sahada ilk maçını oynayan Fenerbahçe, bu müsabakayı kaybetti. Böylelikle Tedesco'nun öğrencileri taraftarı önünde bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

