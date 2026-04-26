Fenerbahçe, bu sezon ilk kez derbi kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler 13. dakikada Talisca ile penaltı atışından yararlanamazken, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Sarı-kırmızılıların 60. dakikada kazandığı penaltı sonrası itirazları sebebiyle Ederson ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, Fenerbahçe kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

Bu sezon büyük maçlarda başarılı sonuçlara imza atan Kanarya, ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde Beşiktaş'a karşı 3-2 ve 1-0'lık skorlarla hanesine 6 puan yazdıran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da evinde 1-0, deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Tedesco'nun öğrencileri Kadıköy'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, Turkcell Süper Kupa finalinde de rakibine 2-0'lık üstünlük sağladı ve kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, bu akşamki sonuçla 67 puanda kalırken, lider Galatasaray ile puan farkı 7'ye yükseldi.

Sarı-lacivertliler, gelecek hafta RAMS Başakşehir'i konuk edecek.