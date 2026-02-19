İSTANBUL 18°C / 8°C
20 Şubat 2026 Cuma
  • Fenerbahçe bu sezon ilk kez sahasında 3 gol yedi
Spor

Fenerbahçe bu sezon ilk kez sahasında 3 gol yedi

Uefa Avrupa Liginde evinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe bu sezon ilk kez iç sahada oynadığı maçlarda kalesinde 3 gol gördü.

HABER MERKEZİ19 Şubat 2026 Perşembe 23:10 - Güncelleme:
Uefa Avrupa Liginde evinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı ağırlayan Fenerbahçe sahadan üzgün ayrıldı.

Eski teknik direktörleri Vitor Pereira'nın başında bulunduğu Nottingham'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez kendi sahasında 3 gol birden gördü.

Trendyol Süper Lig'de mağlubiyeti olmayan Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligindeki 4. toplamda ise sezondaki 5. mağlubiyeti aldı.

Sarı-Lacivertli ekip, Avrupa dışındaki tek mağlubiyetini, Türkiye Kupasının 1. haftasında 2-1 ile Beşiktaş'tan aldı.

EVİNDE 3. KEZ

2025-2026 sezonunda yaşadığı 5 mağlubiyetin 3'ünü kendi sahasında alan Tedesco'nun öğrencileri, sırasıyla Beşiktaş - Aston Villa ve son olarak Nottingham Forest karşısında evinden mağlup ayırldı.

