İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0593
  • EURO
    51,355
  • ALTIN
    7341.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Bursaspor ve Fatih Tekke'ye fair play ödülleri takdim edildi
Spor

Fenerbahçe, Bursaspor ve Fatih Tekke'ye fair play ödülleri takdim edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun Şubat ayı değerlendirmesinde ödüllendirdiği Fenerbahçe, Bursaspor ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ödülleri takdim edildi.

IHA10 Mart 2026 Salı 12:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Bursaspor ve Fatih Tekke'ye fair play ödülleri takdim edildi
ABONE OL

Fenerbahçe'ye Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü TFF İstanbul Bölge Temsilcisi Gür Onar takdim etti. Sarı-lacivertli kulüp adına ödülü Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ile Sportif Direktör Devin Özek aldı.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülen Nesine 2. Lig temsilcisi Bursaspor'a ödülünü TFF Bursa Bölge Temsilcisi Atilla Dönmez takdim etti. Yeşil-beyazlı kulüp adına ödülü Bursaspor Başkanı Enes Çelik, ligin 26. haftasında oynanan Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesinde aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü TFF Trabzon Bölge Temsilcisi Hamdi Aslan verdi. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü ödülü geçen perşembe günü antrenman öncesinde takdim edildi.

Fenerbahçe, "Geleceğe Umut" projesi kapsamında yapacağı transferlerde oyuncu maaşlarının yüzde 1'ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sağlayacak özel bir programa ayırma kararı alarak toplumsal sorumluluk alanında güçlü bir etki oluşturmuştu.

Kurul, Nesine 2. Lig'in 22. haftasında oynanan Adanaspor maçı öncesinde rakibinin Bursa'daki konaklama sorununu çözerek örnek bir dayanışma sergileyen Bursaspor'a da Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü verilmesini kararlaştırmıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak Pazartesi günü oynanan Turkcell Süper Kupa Yarı Finali öncesinde yaptığı açıklamada futbolun bir oyun olduğunu hatırlatmış; sporun insanları bir araya getiren, keyif alınması gereken yönüne vurgu yaparak sporun birleştirici gücünü öne çıkaran yaklaşımıyla Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

Çevre illerden de hissedildi! Denizli'deki deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.