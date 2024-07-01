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  • Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini duyurdu! Bonservisi belli oldu
Spor

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini duyurdu! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı lacivertliler, yıldız stoper için Atletico Madrid'e 8.5 milyon euro ödeyecek.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini duyurdu! Bonservisi belli oldu
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'e 4 sene içinde 7 taksitle 8.5 milyon euro ödeneceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Club Atletico de Madrid kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.500.000 Avro 4 sene içerisinde 7 taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda biri Galatasaray derbisinde olmak üzere 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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