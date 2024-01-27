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Spor

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü açıkladı! İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün transferini açıkladı. Sarı lacivertli kulüp, transferde son görüşmelerini yapmak için milli savunmacının İstanbul'a geleceğini duyurdu.

27 Ocak 2024 Cumartesi 00:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü açıkladı! İstanbul'a geliyor!
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Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'de de resmi imzayı beklediği ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştı. Kulüp, milli oyuncunun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün 6 aylık kiralık transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, '2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. ifadeleri kullanıldı.

9 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü

KARİYERİ

Menemen Belediyespor altyapısında futbola başlayan Çağlar Söyüncü daha sonra Bucaspor altyapısı, Aliağa FK, Altınordu, Freiburg ve Leicester City'de forma giydi. 27 yaşındaki savunmacı A Milli Futbol Takımı'nda 55 karşılaşmada şans buldu ve 2 gol sevinci yaşadı.

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