Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'de de resmi imzayı beklediği ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştı. Kulüp, milli oyuncunun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün 6 aylık kiralık transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, '2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. ifadeleri kullanıldı.

9 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü

KARİYERİ

Menemen Belediyespor altyapısında futbola başlayan Çağlar Söyüncü daha sonra Bucaspor altyapısı, Aliağa FK, Altınordu, Freiburg ve Leicester City'de forma giydi. 27 yaşındaki savunmacı A Milli Futbol Takımı'nda 55 karşılaşmada şans buldu ve 2 gol sevinci yaşadı.