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Spor

Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Caner Erkin'in menajerinden son dakika açıklaması...

10 Nisan 2020 Cuma 16:12 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:19
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Fenerbahçe, bu sezon tek sol bek Hasan Ali Kaldırım ile oynamanın sıkıntısını fazlasıyla yaşamış ve aynı hatayı tekrarlamamak için kolları sıvamıştı. Gündeme ise Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Caner Erkin'in geldiği iddia edilmişti.

Milli sol bek 6 sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra 2016’da bedelsiz olarak Inter’e transfer olmuş, ancak hemen ardından Beşiktaş’ın yolunu tutmuştu. Caner’in Siyah-Beyazlı ekiple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 31 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertliler’e bedelsiz olarak dönme ihtimali bulunuyor. Yönetimin, Caner ve menajeriyle temasa geçtiği haberleri gündemi uzun süredir meşgul ediyordu.

CANER ERKİN FENERBAHÇE'YE DÖNECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin Caner Erkin'le görüştüğü iddiaları üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'tan son dakika açıklaması geldi.

Radyogol'e açıklamada bulunan Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi." şeklinde konuştu.

Taraftarlar, Fenerbahçe’den ayrılış şekli ve Inter’e imza atıp sonrasında ezeli rakip Beşiktaş’a gitmesi nedeniyle Caner Erkin’e sıcak bakmıyor.

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