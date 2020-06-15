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Spor

Fenerbahçe Carlos Eduardo transferini bitirmek üzere

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 30 yaşındaki Carlos Eduardo transferini bitirmek üzere.

15 Haziran 2020 Pazartesi 22:43 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 22:43
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Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri olan Carlos Eduardo'da geri sayım başladı. Kulübü Al Hilal ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı 10 numaranın Fenerbahçe'ye yakın olduğu iddia edildi. 

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Arap ekibinin teknik direktörü Razvan Lucescu, yönetimden 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasını isterken, Sambacı'nın bu teklifi reddettiği ifade edildi.

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Fenerbahçe'nin bu transferde Al Ahly ile yarıştığı kaydedilirken, yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu sezon forma giydiği 25 resmi maçta 14 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, bir de asist yaptı. Kaiyerinde Fluminense, Gremio, Estoril, Porto ve Nice gibi takımlarda da oynayan 30 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

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