Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım durumundaki Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek rakibiyle 14. hafta oynayacağı Galatasaray derbisine moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin ise tedavisi sürüyor.

Semedo ve Szymanski'nin yanı sıra milli takımdan dönen ve üst üste çok fazla maça çıkan Edson Alvarez maç kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de bu isimler dışında sağ dizinde gerilme bulunan Çağlar Söyüncü de riske edilmedi.

47. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 46 lig maçında 31 kez kazanırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 46 maçta 105 gol atarken kalesinde 45 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı.

Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

SON 15 MAÇTA BERABERLİK ÇIKMADI

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 15 karşılaşmada Fenerbahçe, 14 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 46 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 14 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında berabere biten son müsabaka 23 Ağustos 2015'te Rize'de oynandı.