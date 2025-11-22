İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı.

22 Kasım 2025 Cumartesi 15:50
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Rize'ye gidecek.

