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Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır!

Fenerbahçe yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA16 Şubat 2024 Cuma 17:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır!
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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