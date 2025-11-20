İSTANBUL 24°C / 14°C
Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmandan Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 16:25
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışması yapan oyuncular, daha sonra pas antrenmanı gerçekleştirdi. İdman, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

