İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7429
  • EURO
    33,1626
  • ALTIN
    1978
  • BIST100
    9274.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisinde!
Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisinde!

Fenerbahçe cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam ediyor.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisinde!
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.