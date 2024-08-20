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Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisinde

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA20 Ağustos 2024 Salı 14:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisinde
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan çalışma, antrenman maçıyla devam etti. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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