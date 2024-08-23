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Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisinde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam ediyor.

23 Ağustos 2024 Cuma 15:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisinde
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

ANTRENMANDAN NOTLAR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler daha sonra 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye gidecek.

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