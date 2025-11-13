İSTANBUL 17°C / 8°C
Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ediyor.

13 Kasım 2025 Perşembe 16:04
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisinde
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi. Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahaya geçen futbolcular, antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. İdman, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

