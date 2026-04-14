Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisinde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan oyuncular pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.