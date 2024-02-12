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Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisine başladı

Fenerbahçe dün akşam oynanan Alanyaspor maçının sonrasında ara vermeden Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 15:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisine başladı
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Corendon Alanyaspor ile dün oynanan karşılaşmaya ilk 11'de çıkan futbolcuların yenilenme yaptığı idmanın pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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