Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Corendon Alanyaspor ile dün oynanan karşılaşmaya ilk 11'de çıkan futbolcuların yenilenme yaptığı idmanın pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.