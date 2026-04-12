Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı.

AA12 Nisan 2026 Pazar 14:43
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Kayserispor müsabakasında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncuların yenilenme yaptığı idmanda, diğer oyuncuların sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Pas antrenanıyla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlığını atlatan Edson Alvarez, bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yarını izinli geçirecek ve maçın hazırlıklarına 14 Nisan Salı günü yapılacak antrenmanla devam edecek.

