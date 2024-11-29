Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Slavia Prag - Fenerbahçe maçı Çek basınında geniş yer buldu. İşte Çekya medyasındaki yorumlar...

iSPORT: "Başarısızlık ve geri dönüş..." "Avrupa Ligi ana aşamasının beşinci maçında Slavia, Fenerbahçe'ye 1-2 yenildi ve bahar aylarındaki eleme turuna yükselme yollarını dramatik bir şekilde karmaşıklaştırdı."

iDNES: "Slavia öne geçtiği maçı kaybetti ve gruptan çıkma mücadelesini zorlaştırdı" "Slavia Prag futbolcuları Avrupa Ligi'nde üst üste üçüncü kez mağlup oldu ve eleme aşamasına giden yolu zorlaştırdı. Aynı zamanda Fenerbahçe'ye karşı harika bir maç oynadılar. Kaptan Dzeko, Chory'nin hızlı golüne karşılık verdi. Bitime beş dakika kala, Nesyri deplasmanda galibiyete karar verdi."

SPORT: "İlerleme planları çatırdıyor. Slavia, Fenerbahçe'ye yetmedi" "Yine aynı hikaye. Slavialı futbolcular Avrupa Ligi'nde bir kez daha güçlü bir performans sergiledi ancak üst üste üçüncü kez etkisiz kaldı. Turnuvanın beşinci maçında, kendi sahalarında Fenerbahçe'ye 1-2 yenildiler, şu anda dört puanları var ve tur atlama şanslarını zorlaştırdılar"

AKTUALNE: "Avrupa laneti devam ediyor. Slavia sonunda yeniden yandı" "Avrupa Ligi ana aşamasının beşinci maçında Slavia'lı futbolcular, evinde Fenerbahçe'ye 1-2 mağlup oldu ve ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı."

CESKA TELEVIZE: "Slavia, Fenerbahçe karşısında galibiyeti koruyamadı" "Slavia Praglı futbolcular bir kez daha üretkenliğin ihanetine uğradı. Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında Tomas Chory'nin golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe maçı tersine çevirerek 2-1 kazandı. Konuk takımın gollerini Dzeko ve Nesyri attı. Prag yarışmada üst üste üçüncü yenilgisini aldı."

EURO FOTBAL: "Bu sefer Mourinho, Trpisovsky'yi alt ederek Slavia'yı mağlup etti" "Slavia ile Fenerbahçe arasında 10 sarı kart çıkan karşılaşma Çek ekibi açısından üzücü sonla sonuçlandı. Slavia, Tomas Chory sayesinde erkenden öne geçti ancak ikinci yarıda iki gol yedi Türk rakibine 1-2 yenildi. Efsanevi teknik direktör Jose Mourinho, Eden Arena'daki ikinci maçında Slavia Antrenörü Jindrich Trpisovsky'yi kurnazlıkla alt etti ve eleme aşamasına giden yolu zorlaştırdı."