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Spor

Fenerbahçe, Çekya'ya ulaştı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Slavia Prag'a konuk olacak temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu karşılaşma öncesi Çekya'ya geldi.

27 Kasım 2024 Çarşamba 18:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Çekya'ya ulaştı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Çekya'ya geldi.

Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Prag'daki Vaclav Havel Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

Teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular, kendilerini bekleyen Fenerbahçe logolu otobüse binerek kamp yapacakları otele gitti.

Sarı kart cezalısı Rodrigo Becao, tedavilerine devam edilen Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, mide enfeksiyonu geçiren Amrabat, grip olan Mert Hakan Yandaş ve UEFA listesinde isimleri bulunmayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, kafilede yer almadı.

Slavia Prag-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

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