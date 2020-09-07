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Spor

Fenerbahçe Cenk Tosun transferi için görüşmelere başladı

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmak üzere olan Fenerbahçe, yeni golcüsünü Premier Lig'de buldu. Sarı lacivertli takımın sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu'nun, Cenk Tosun'un transferi için Evertonlu yetkililerle görüştüğü iddia edildi.

IHA07 Eylül 2020 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 15:21
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Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, İngiliz basınında yer alan habere göre Cenk Tosun’un transferi için Everton’ın Sportif Direktörü Marcel Brands ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de, Vedat Muriqi’nin Lazio ile sözleşme imzalayacak olmasının ardından rota Everton’ın Türk futbolcusu Cenk Tosun’a çevrildi. İngiliz Prince Ruperts Tower’ın haberine göre; sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu’nun bu transfer için düğmeye bastığı ve Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüntülü konuştuğu iddia edildi. Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin ise Tosun’u gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi.

29 yaşındaki santrfor, Premier Lig’de 49 maçta 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

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