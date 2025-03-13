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Spor

Fenerbahçe, çeyrek final için sahada! Rakip zorlu Rangers

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Rangers ile karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kaybeden Sarı-Lacivertlilere, çeyrek final için en az 2 farklı galibiyet gerekecek.

Akşam13 Mart 2025 Perşembe 07:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe, çeyrek final için sahada! Rakip zorlu Rangers
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'la karşılaşacak. İlk maçı evinde 3-1 kaybeden temsilcimiz, maçın uzatmalara gidebilmesi için en az 2 farklı kazanmak durumunda. 3 farklı galibiyette ise Sarı-Lacivertliler Avrupa Ligi'nde çeyrek fi nale kalacak.

İlk mücadelede 2 farklı kazanan İskoç ekibinin hocası ve oyuncuları, ipleri gevşetmeyeceğini ve aynı ciddiyetle sahaya çıkacağını söylüyor. Ancak temsilcimiz ise kendini taraftarına affettirmeyi çok istiyor. Çağlar Söyüncü sakatlık, Allan Saint-Maximin ise 'tercih' sebebiyle listede yer almadı. Kart cezası biten Fred ve Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel bu maçta forma giyebilecek. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek de kadroda yer alıyor. Öte yandan Anderson Talisca'nın bu mücadelede ilk 11'de başlama ihtimali de kuvvetli görülüyor. Rangers'ta ise önemli bir eksik yok.

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