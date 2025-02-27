Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması son maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-Lacivertliler, maçtan puanla ayrılması halinde çeyrek fi nale yükselecek. Kasımpaşa ve Erzurum FK'yı mağlup ederek 6 puana ulaşan Kanarya, bu maça rotasyonlu çıkacak.

Derbinin ardından yorulan oyuncularını dinlendirme kararı alan Mourinho, şans bulamayan isimleri gözlemleyecek. Son 16 maçta yenilgi yüzü görmeyen F.Bahçe'de asıl hedef kayıp yapmamak. Sakatlıkları süren Carlos ile İsmail Yüksek yok. Livakovic, Djiku, Levent Mercan ve Amrabat da kadroya yazılmadı. Gaziantep ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sezon içerisinde sahasında 6 maçlık galibiyet serisi elde eden Kırmızı-Siyahlılar, iç sahada 12 maç oynadı. Bu süreçte 7 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı.