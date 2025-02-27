İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4657
  • EURO
    38,2672
  • ALTIN
    3388.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe çeyrek finale bir adım uzaklıkta! Rakip Gaziantep FK
Spor

Fenerbahçe çeyrek finale bir adım uzaklıkta! Rakip Gaziantep FK

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması son maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, puan alması halinde çeyrek finale yükselecek. Mourinho, derbi sonrası rotasyona giderken, eksikler nedeniyle kadroda değişiklikler yapıldı.

Akşam27 Şubat 2025 Perşembe 08:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe çeyrek finale bir adım uzaklıkta! Rakip Gaziantep FK
ABONE OL

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması son maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-Lacivertliler, maçtan puanla ayrılması halinde çeyrek fi nale yükselecek. Kasımpaşa ve Erzurum FK'yı mağlup ederek 6 puana ulaşan Kanarya, bu maça rotasyonlu çıkacak.

Derbinin ardından yorulan oyuncularını dinlendirme kararı alan Mourinho, şans bulamayan isimleri gözlemleyecek. Son 16 maçta yenilgi yüzü görmeyen F.Bahçe'de asıl hedef kayıp yapmamak. Sakatlıkları süren Carlos ile İsmail Yüksek yok. Livakovic, Djiku, Levent Mercan ve Amrabat da kadroya yazılmadı. Gaziantep ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sezon içerisinde sahasında 6 maçlık galibiyet serisi elde eden Kırmızı-Siyahlılar, iç sahada 12 maç oynadı. Bu süreçte 7 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.