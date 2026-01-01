Alexander Sörloth transferini beklemeye alan Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda rotasını Milan'dan Christopher Nkunku'ya kırdı. Tedesco'nun Leipzig'de parlattığı Fransız yıldızın çok yönlü bir hücumcu olması sebebiyle Sarı-Lacivertliler, profil beklentisini değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde Milan'la ilk teması kuran F.Bahçe Yönetimi, yaklaşık 25 milyon euro civarında bir teklif sundu fakat net bir cevap geldi; 35 milyon euro. Oyuncuya 4 ay önce 37 milyon euro harcayan Milan, zarar etmek istemiyor.

'TRANSFER HENÜZ BİTMİŞ DEĞİL'

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Christopher Nkunku operasyonuyla ilgili şu detayları paylaştı: "Nkunku, önümüzdeki günlerde takip edilmesi gereken bir transfer piyasası konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe kulübü ilgileniyor ama Fenerbahçe'de diyebilmek hâlâ çok uzak. Fransız oyuncu da hâlâ ikna edilebilmiş değil." Milan kulübüne yakın haber siteleri ise futbolcunun son karşılaşmada gösterdiği üstün performansla başta Teknik Direktör Allegri olmak üzere kulüp yetkililerin bakışını bir hayli değiştirdiğini bildirdi.

KANARYA ASLA VAZGEÇMİYOR

Gazzetta dello Sport'tan Alessandro Gozzini imzalı haberde ise şunlar yazıyor: "İtalya Serie A ekibi Milan kulübü, Christopher Nkunku'nun olası ayrılığına halen açık. Fenerbahçe temaslarından geri çekilmiyor. Milan 35 milyon eurodan aşağı inmiyor. Fransız oyuncu ise Milan'dan ayrılma olasılığını reddediyor. Kendisini gösterme arzusunda. Teknik Direktör Allegri'nin görüşleri attığı son 2 golden sonra değişti. Yine de Nkunku'nun yeri takımda garanti değil. Kulüp, üst düzey bir forvet alma konusunda bir satış yapabilir. Durum oyuncuya bağlı."