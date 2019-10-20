FENERBAHÇE Süper Lig’in 8. haftasında bugün deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı’nda saat 19.00’ta start alacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde son oynadığı 5 karşılaşmada sadece 1 kez kazanan ve milli ara öncesi sahasında Antalyaspor’a kaybeden Sarı-Lacivertliler, üst sıralara tırmanmak için bu müsabaka öncesi teknik direktör değişikliğine giden Horoz’a karşı mutlak galibiyet hedefliyor. İki takım arasında geride kalan 38 maçta Fener 25 galibiyet alırken, Yeşil-Siyahlılar 4 kez kazandı, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kanarya, bu sezon Süper Lig’e yeniden yükselen Denizlispor’a karşı son oynadığı 5 maçın hepsini kazandı. Sarı-Lacivertliler, son 10 müsabakada da rakibine mağlup olmadı. Denizli’de oynanan 19 lig maçında da Fenerbahçe’nin rakibine karşı galibiyet sayısında 8-4 üstünlüğü bulunuyor. 7 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

MUHTEMEL 11’LER:

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Oğuz, Bergdich, Sapunaru, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Barrow

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Rodrigues, Zajc, Deniz, Muriç